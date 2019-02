A Santarcangelo l'incontro con il medico di Lampedusa Pietro Bartolo

Il racconto delle attività di soccorso ai migranti attraverso i suoi libri "Le Stelle e Le Lacrime di Lampedusa"

Da sempre in prima linea nel soccorso ai migranti di Lampedusa, il dottor Pietro Bartolo ha raccontato al teatro Lavatoio di Santarcangelo le sua attività in un dialogo con il registra Maurizio Zaccaro. Responsabile del servizio sanitario e del poliambulatorio dell'isola, Bartolo ha parlato delle sue esperienze a partire dai libri “Le stelle di Lampedusa” e “Lacrime di sale”.



Una carriera da medico a cui si intrecciano le storie disperate di alcuni dei tanti migranti che ha incontrato e aiutato. Bartolo è stato anche uno dei protagonisti di “Fuocoammare”, documentario del 2016 sugli sbarchi a Lampedusa premiato con l'Orso d'oro per il miglior film al festival di Berlino.



Nel servizio l'intervista a Pietro Bartolo