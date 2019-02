Bloomberg: sorpasso Spagna sull'Italia, è Paese più in salute al mondo. San Marino non pervenuto

Stavolta la paella batte la pizza. E sì, perché secondo la classifica dell'agenzia Bloomberg sui Paesi più in salute al mondo la Spagna ha superato per la prima volta l'Italia, piazzandosi al primo posto e facendo scivolare al secondo il nostro Paese.



La Repubblica di San Marino non viene menzionata nei primi 56 Paesi presi in esame, che vedono la presenza di altri piccoli stati come Malta e Montenegro



La graduatoria tiene conto di tutti quei fattori che contribuiscono complessivamente alla salute dell'uomo a partire dal cibo e dalle abitudini alimentari, ma anche le aspettative di vita, o i rischi legati al fumo o all'obesità, oppure ancora l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, e ancora le condizioni del sistema sanitario.



Sul podio con Spagna e Italia l'Islanda, al terzo posto, mentre in quarta posizione sale di tre punti il Giappone. Motivo di consolazione per il nostro Paese è comunque aver staccato ancora di ben dieci posizioni i cugini francesi, mentre tra le altre grandi economie europee il Regno Unito è al 19mo posto, in recupero di quattro punti Brexit o non Brexit, e la Germania al 23mo posto. Stati Uniti al 35mo posto. Fanalini di coda tra le prime 56 posizioni Cina, Messico, Argentina, Serbia e Macedonia.