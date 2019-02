Sardegna: scrutinio a rilento, centrodestra in vantaggio

Sono in corso in Sardegna le operazioni per lo scrutinio delle elezioni regionali. Le urne si sono chiuse ieri con l'affluenza al 53,77%, +1,5% rispetto al 2014. I risultati reali affluiscono con grande lentezza, pochissime le sezioni scrutinate: in base ai dati finora disponibili è in vantaggio il centrodestra con Christian Solinas sul candidato del Centrosinistra Massimo Zedda.

Negli exit poll, il M5s dimezza i consensi rispetto alle politiche di un anno fa, ma è il primo partito e per questo da Roma fanno sapere di essere "molto soddisfatti".

Non sfonda invece la Lega che rischia di essere terza dopo il Pd. Il premier Conte ribadisce: "Non ritengo che dagli esiti possano derivare conseguenze sul governo nazionale. Ci saranno dei vertici, c'è da lavorare e il governo deve andare avanti".