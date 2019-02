Rimini: brucia rifiuti, denunciato dai Carabinieri della Forestale

Un uomo di 57 anni, residente a Riccione, è stato denunciato a piede libero con l'accusa di combustione illecita di rifiuti perchè sorpreso a bruciare, in via Tavernelle a Rimini, un cumulo di materiali di varia natura come arredi, cartoni, polistirolo. I militari della stazione dei Carabinieri della Forestale di Rimini sono stati allertati da alcuni residenti per la presenza di fumi maleodoranti. Sul posto i militari hanno trovato un rogo di un cumulo di circa 3 metri cubi di materiali vari su una superficie di circa 5 metri quadrati. Tra i materiali che stavano bruciando, assimilabili a rifiuti, legnami trattati con vernici, cartoni, polistiroli e inserti di metallo. L'area quindi è stata sequestrata per consentire il successivo campionamento e la classificazione dei rifiuti da parte di Arpae.