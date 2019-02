#Daicistai: l'appello della Comunità Papa Giovanni XXIII

Da cinquant'anni offre percorsi alternativi ai detenuti per rimettersi in gioco. Non ricevendo contributi statali ha lanciato una campagna online per raccogliere fondi

Il progetto CEC, Comunità Educante con i Carceri, vuole coinvolgere e offrire una strada alternativa alle carceri tradizionali. È quello che accade a Casa Betania, la prima struttura nata della Papa Giovanni XXIII. Il percorso strutturato segue quello delle carceri Apac brasiliane: strutture penitenziarie dove sono i detenuti ad avere le chiavi delle proprie celle e nessuno vuole scappare.



Sono 550 le strutture come Casa Betania della Comunità Papa Giovanni XXII sparse in tutto il mondo. Non avendo contributi da enti pubblici o privati la comunità ha lanciato la campagna #Daicistai per raccogliere fondi online da chiunque voglia aiutare. Una struttura che negli anni raccoglie storie di vite complicate ma anche rinascite e nuovi affetti.



Nel servizio l'intervista a Giorgio Pieri, coordinatore progetto CEC