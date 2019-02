Giampiero Piscaglia è il nuovo assessore alla Cultura del Comune di Rimini

E’ Giampiero Piscaglia il nuovo assessore alla Cultura del Comune di Rimini. Il Sindaco Andrea Gnassi gli ha attribuito la delega alla Cultura, sino al 31 gennaio assunta da Massimo Pulini.



Una nomina nel segno della continuità di un tracciato che l’Amministrazione comunale di Rimini - scrive in una nota - ha intrapreso fin dal suo insediamento e che ha visto proprio in Giampiero Piscaglia uno fautori nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento “Città dinamica e attrattiva”.



A tre mesi dall’inaugurazione del Teatro Amintore Galli e nell’anno della progettazione del nuovo Museo internazionale dedicato a Federico Fellini, il Comune di Rimini con la nomina ad assessore di Giampiero Piscaglia non disperde il patrimonio tecnico, di professionalità e di competenza di uno dei propri protagonisti di quell’impegno, ma rafforza, con un nuovo ruolo e nuovi compiti, il percorso di cambiamento in atto della città per dare funzione e ruolo propulsore e nuova a Rimini.