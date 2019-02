Rimini: molesta passanti e spintona un poliziotto, arrestato 38enne torinese

Cassonetti rovesciati, passanti insultati e presi a spintoni e un poliziotto sbattuto addosso a un muretto. Serata movimentata, quella di ieri, per un 38enne torinese con precedenti e senza fissa dimora, che ha creato scompiglio nel centro storico di Rimini. Tante le segnalazioni arrivate in Questura e per gli agenti della 'volante' che sono intervenuti non è stato facile bloccare l'uomo, lesto a dileguarsi in un dedalo di passaggi condominiali. Prima di arrendersi il 38enne ha spintonato un poliziotto, facendolo sbattere sullo spigolo di un muretto. Portato in Questura per l'identificazione, ha continuato a essere piuttosto molesto. Alla fine è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale: questa mattina, al termine della direttissima, è stato infine condannato a sei mesi di reclusione, con applicazione della misura cautelare dell'obbligo di firma.