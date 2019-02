Rimini: trovato senza biglietto, danneggia gli arredi della stazione e aggredisce gli agenti

Un 24enne ghanese è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della Polfer di Rimini per danneggiamento aggravato, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo era a bordo di un treno Intercity, senza biglietto né documenti, e quando i poliziotti hanno cercato di controllarlo ha dato di matto, aggredendoli e danneggiando gli arredi della stazione. Dopo l'arresto, questa mattina è stato portato in Tribunale per essere giudicato in direttissima: la misura è stata convalidata e il 24enne condannato a 15 mesi pena sospesa, con obbligo di firma.