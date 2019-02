L'Università di Bologna fra le cento migliori al mondo

L'ateneo è l'unico istituto italiano ad eccellere nelle cinque macroaree principali

L'Università di Bologna si conferma una delle migliori al mondo. L'ateneo si è classificato nella top 100 di tutte le cinque macroaree del sapere nell'ultima edizione del Qs World University Rankings by Subject. Si tratta dell'unico istituto italiano che è entrato in tutti i campi del ranking mondiale degli istituti hanno portato l'eccellenza nelle scienze umanistiche, sociali, mediche, tecnologiche e naturali.



Solo 37 università in tutto il mondo hanno ottenuto questo risultato, 7 sono europee. Fra le altre ci ci sono il Politecnico di Zurigo e cinque atenei del Regno Unito, ovvero Cambridge, Oxford, Ucl, Manchester e Edimburgo. Al primo posto a livello mondiale rimane Harvard, seguita da un altro ateneo Usa, il Mit.



Nello specifico l'Università di Bologna è 54esima nella sezione "Arti & Umanità", 73esima in "Scienze Sociali & Management", 95esima in Scienze Naturali, 96esima in "Scienze biologiche & Medicina", 100esima per "Ingegneria & Tecnologia". Guardando invece alle singole discipline, l'Alma Mater compare nella top 100 della classifica in 20 materie: un risultato che possono vantare soltanto 73 atenei in tutto il mondo. In quattro materie invece l'università di Bologna risulta tra i primi 50 atenei del ranking: "Lingue Moderne", "Odontoiatria", "Classici e Storia antica", "Agricoltura e Silvicoltura".



"Questo risultato conferma l'alta qualità diffusa dell'Università di Bologna", ha commentato il rettore Francesco Ubertini.