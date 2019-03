1° Marzo 1961: nascono le Frecce Tricolori

Nasce ufficialmente il primo marzo del 1961, all'aeroporto di Rivolto, nel cuore del Friuli, la storia delle Frecce Tricolori. Dopo anni di sperimentazioni con varie pattuglie, lo Stato Maggiore decise di creare il corpo delle Frecce, per le quali selezionò i migliori piloti dei vari reparti.



Con dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, le frecce oggi sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo ed il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie e della durata di circa mezz'ora, le ha rese le più famose. Tutti i piloti provengono dai reparti da caccia e addestrati ad operare in operazioni di combattimento.



In tutto il mondo le Frecce sono viste come un simbolo dell'Italia: in 58 anni si sono esibite in 39 paesi in tutti i continenti.