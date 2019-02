“Una borsa di studio per Gabriele”, la corsa alla solidarietà per il piccolo orfano di Bellaria

E' una corsa di solidarietà quella partita da Bellaria Igea Marina e raccolta dal Caffè Commercio, nei confronti del piccolo Gabriele.



La sua storia ha commosso non solo la Romagna, ma anche gran parte d’Italia. Il papà Daniele ha perso la vita per un incidente sul lavoro. Pochi mesi dopo la mamma, Francesca, è stata colpita da un infarto, lasciando così il piccolo di soli due anni orfano.



Ora è affidato alle cure dei nonni, che vivono a Riccione, che per fargli subire meno traumi possibili, continuano a portarlo all’asilo di Bellaria Igea Marina dove è sempre andato.

Proprio dall’asilo dell’Istituto Comprensivo di Igea è partita l’iniziativa “Una borsa di studio per Gabriele”, una raccolta fondi per aiutare il piccolo e i nonni.



La raccolta si chiude oggi ma a questa seguirà il prossimo 2 marzo, una cena al Palacongressi di Bellaria, sempre a scopo di raccolta fondi per l’iniziativa.



Il Caffè Commercio di Rimini non ha esitato a dare la sua disponibilità alla raccolta, sensibilizzando prima di tutto i suoi clienti e mettendo a disposizione il suo personale per contribuire con il servizio ai commensali per la cena si sabato.



Ma la raccolta è ancora aperta: tutti i riminesi che volessero ancora partecipare, possono farlo recandosi al Caffè Commercio dove troveranno un salvadanaio con tutte le indicazioni, entro il prossimo 2 marzo alle ore 13.