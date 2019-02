Ospedaletto di Coriano: "fuori pericolo" il dodicenne caduto dalla finestra della scuola

E' fuori pericolo il ragazzino di 12 anni che questa mattina è precipitato da una finestra dell'Istituto comprensivo di Ospedaletto. Lo fa sapere il sindaco di Coriano, Domenica Spinelli, che è in contatto con i familiari. Il fatto è avvenuto questa mattina quando, in un momento di pausa dalla didattica il 12enne, a un certo punto, è caduto dal primo piano dello stabile. Il ragazzino è finito nel giardino della scuola.



Subito è scattato l'allarme al 118. Sul posto è arrivata l'eliambulanza che ha trasportato il 12enne al Bufalini di Cesena dove è ricoverato. Sono intervenuti i carabinieri che stanno acquisendo informazioni e sentendo persone che potrebbero aiutare a ricostruire l'esatta dinamica e il motivo della caduta. Poco tempo prima di cadere nel vuoto il 12enne aveva ricevuto una nota per non aver fatto i compiti. L'accaduto ha scosso la comunità del posto ma dopo alcune ore, ha spiegato il sindaco Spinelli, la situazione è tornata alla normalità e i ragazzi hanno ripreso le attività di studio.



mt