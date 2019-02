Rimini: armati e con mezzo chilo di cocaina, due arresti

Avevano mezzo chilo di cocaina destinata allo spaccio in Riviera i due cittadini albanesi arrestati ieri in tarda serata dalla polizia di Stato. I due, già noti alla giustizia italiana, sono stati fermati dagli agenti della Questura di Rimini, squadra narcotici, per detenzione al fine di spaccio di oltre mezzo chilo di cocaina e per la detenzione clandestina di una pistola calibro 9.



Sempre ieri sera la Mobile ha rintracciato sulle colline di Monte Colombo, nel Riminese, un latitante condannato a tre anni e mezzo per rapina dal tribunale di Rimini. Soddisfazione per la doppia operazione è stata espressa dal questore Maurizio Improta agli investigatori della polizia.