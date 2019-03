Rimini, doppia operazione antidroga dei carabinieri

Doppia operazione antidroga dei carabinieri di Riccione che hanno arrestato 5 persone. Nella Perla Verde i militari hanno scoperto una coltivazione di marijuana, in una serra artigianale, gestita da due fratelli di 52 e 48 anni. Sequestrato, oltre a mezzo chilo di stupefacente già pronto per essere venduto, tutto il materiale necessario alla confezione.



A Cattolica, invece, le indagini per comprendere i canali di approvvigionamento dello stupefacente hanno portato ad identificati due tunisini di 30 e 26 anni e una ragazza di nazionalità ceca di 24 anni. La piazza degli spacciatori si allungava su tutta la costa, e gli appuntamenti con gli acquirenti erano nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici. Un giro fiorente: almeno 150 grammi di eroina al giorno.



Sentiamo Marco Califano Comandante Cc Riccione