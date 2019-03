Save The Children nella Giornata contro la discriminazione: "3 su 5 i ragazzi vittime del fenomeno"

Save The Children pubblica un'indagine realizzato su più di 2.000 studenti di scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia e una campagna #UP-prezzami di SottoSopra per riaccendere i riflettori sul tema



Omosessuale, obeso, rom, di colore, islamico, povero, disabile: queste le principali "etichette" per cui le persone vengono discriminate.

Più di 3 ragazzi su 5 sono vittime di discriminazioni, emarginati dai loro coetanei, 9 su 10 testimoni diretti di episodi contro i loro compagni.



Una "falsa identità" che costa cara: esclusione, violenza, minacce, furti e derisione.

2 vittime su 3 si rivolgono ai genitori o ad amici, ma 1 su 3 se lo tiene per sé e non ne parla.



Secondo i risultati è proprio la scuola a configurarsi come il luogo principale, dove gli studenti assistono a discriminazioni nei confronti dei loro compagni di pari età, seguita dal contesto della strada e dai social.



Nel video l'intervista al portavoce Save The Children, Michele Prosperi.



Silvia Sacchi