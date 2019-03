PD verso il voto: Renzi fa gli auguri ai tre candidati

Tutti gli occhi puntati sulle primarie del PD per il nuovo segretario. Renzi fa gli auguri ai tre candidati Giachetti, Martina e Zingaretti e assicura: chiunque vinca non dovrà temere "alcuna guerriglia, come quella che io ho subito". E mentre si discute sul rapporto con il Movimento 5Stelle, dice: "bene al fatto che 'tutti e tre abbiano escluso accordi con i Cinque Stelle e ritorni al passato".