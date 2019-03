#plasticfreeGC, la Guardia Costiera lancia la campagna contro la plastica



A Bologna l'EUDI Fiera, dedicata al mondo subacqueo. Da qui il lancio della nuova campagna del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per sensibilizzare sull'urgenza di intervenire per liberare il mare dall'invasione della plastica

Il problema della plastica in mare sta facendo breccia nella sensibilità di tanti, ma non è ancora sufficiente. “Chi ama il mare lo protegge”, con questo claim, il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera lancia la nuova campagna social #plasticfreeGC. “È stata fortemente voluta dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa – ha riferito l'Ammiraglio Giovanni Pettorino – e ci coinvolge direttamente”. “Saremo parte attiva – aggiunge – anche su una nuova campagna che prevede l'individuazione e la raccolta delle cosiddette “reti fantasma””.



Si tratta di rifiuti che rimangono per anni sotto le acque, impigliando pesci, rilasciando microplastiche e intralciando, a volte con risvolti tragici, l'attività dei sub che “magari mossi dalla volontà di tutelare l'ambiente – spiega il Angelo Doria, capo Nucleo Subacqueo – si avvicinano alle reti e possono incastrarsi con le proprie attrezzature”.



Nel video, le interviste all'Ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e al Tenente di Vascello Angelo Doria, Capo Nucleo Subacqueo



Filippo Mariotti