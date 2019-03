Rimini: investe anziana mentre è in orario di lavoro, dottoressa dell'ospedale Infermi rischia processo per truffa

Alla sbarra una dottoressa dell'Ospedale Infermi di Rimini con accusa di lesioni per aver investito una 80enne - nel maggio del 2016 - in un parcheggio nei pressi della struttura mentre si sarebbe trovata in orario di lavoro. In aula, in sua difesa, ha infatti mostrato il badge con gli orari di entrata e uscita dal nosocomio. Figlia e nipote dell'anziana investita, testimoni dell'incidente, l'avrebbero però riconosciuta alla guida dell'auto, di cui avrebbero altresì registrato il numero di targa. A carico dell’imputata incombe dunque anche un altro processo per truffa ai danni dello Stato.

La Direzione Aziendale dell'ospedale riminese, rende noto che: "Oltre naturalmente a fornire alle Autorità preposte ogni necessaria collaborazione, si attiverà comunque con una verifica interna mirata a chiarire l’accaduto. E qualora i fatti dovessero configurarsi come descritti, provvederà ad adottare, nei confronti della dottoressa, tutti i provvedimenti previsti dalle correnti normative."