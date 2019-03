Primarie: trionfo di Zingaretti nuovo segretario Pd

Nicola Zingaretti é incoronato nuovo segretario del Pd con un bagno di consensi nel voto popolare delle primarie: con un'affluenza oltre il milione e settecentomila votanti, il governatore del Lazio avrebbe ottenuto ben più del 60%, secondo il suo comitato, largamente al di sopra della maggioranza necessaria del 50% più uno.



La sua leadership viene riconosciuta da tutti i big del partito, a partire dagli altri candidati. "Ho chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del PD - twitta Giachetti, terzo nella fase del congresso nei circoli - per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti. #altrochemacerie". Ma c'e' anche la concessione della vittoria di Maurizio Martina, che al 'primo turno' aveva chiuso a 12 punti da Zingaretti: "Buon lavoro, buon lavoro Segretario!- twitta l'ex reggente -. Contento di avere contribuito a questa bellissima giornata. Da oggi sempre più #fiancoafianco nel PD per l'Italia". "Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico - lo saluta Matteo Renzi -: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la "democrazia".