Rimini: domani tornano le misure emergenziali per ridurre l’inquinamento atmosferico

Sono già 28 gli sforamenti di PM10 da inizio anno nella centralina di via Flaminia

Tornano nel Comune di Rimini le misure emergenziali previste per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, a causa dello sforamento continuativo del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10. E' accaduto negli ultimi tre giorni come verificato da ARPAE questa mattina. Quindi circolazione vietata dalle ore 8,30 alle ore 18,30 a tutti i veicoli diesel Euro 4. Obbligo di riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa; Divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli e di combustione all'aperto- Ora bisognerà attendere giovedì il prossimo bollettino per l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento dell'allerta.