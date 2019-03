Ancona: incidente su una piattaforma petrolifera. Un morto e due feriti

Si chiamava Egidio Benedetto, di 63 anni, l'operaio dell'Eni morto nell'incidente sulla piattaforma estrattiva di gas a 30 miglia al largo di Ancona. Lo rende noto la Capitaneria di Porto di Ancona. Il corpo è stato individuato nella cabina di comando della gru, le cui strutture hanno ceduto facendola precipitare in mare. Benedetto era residente a San Salvo (Chieti). L'Eni, informa la Capitaneria di Porto, ha allertato di due mezzi navali per permettere il recupero della cabina, con all'interno il corpo della vittima, nonché del resto delle infrastrutture della gru collassate.



In una nota l'Eni precisa che la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare.