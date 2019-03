Legittima difesa alla Camera, Forza Italia: "E' la prima vera legge di centrodestra"

Silenti i deputati del M5S. Per il Pd è una norma pericolosa: "Invita i cittadini ad armarsi"

La legge sulla legittima difesa approda alla Camera dove, secondo il ministro dell'Interno Salvini, verrà approvata in tempi record. Alla maggioranza si aggiungono i voti dell'intero centrodestra.



La seduta si apre con le comunicazioni del presidente Rampelli, annuncia che la deputata del M5S Giulia Sarti, eletta a Rimini, al centro di una vera bufera giudiziaria, dimissionaria da presidente della commissione giustizia, sarà sostituita dalla collega Francesca Businarolo.

Poi la discussione è tutta sul provvedimento di legittima difesa, che per il ministro all'Interno Matteo Salvini avrà un'approvazione rapidissima a Montecitorio: il testo, già licenziato dal Senato, dovrà comunque tornare a Palazzo Madama per alcuni cambiamenti introdotti sulle coperture finanziarie. Un provvedimento difeso a spada tratta da tutto il centrodestra, a partire da Forza Italia: per il partito di Berlusconi è anzi la prima, vera legge di centrodestra. Finora muti i deputati del M5S, come ha provocatoriamente sottolineato il Partito Democratico, il quale è altresì preoccupato per l'impianto in generale, che giustifica sempre la legittima difesa, e non più solo quando è proporzionata all'offesa.

Intanto tra le fila della maggioranza si contano i franchi tiratori: in favore di un emendamento del Pd se ne sono contati una quindicina, così come 25 sono i deputati a 5Stelle assenti.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi di Lucia Annibali, Partito Democratico, e di Enrico Costa, Forza Italia