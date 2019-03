Ancona: incidente piattaforma, recuperata salma vittima

La salma del gruista Egidio Benedetto, morto ieri in un incidente alla piattaforma "Barbara F." dell'Eni al largo di Ancona è stata recuperata stame intorno alle 5:00 dal ROV (Remotely Operated Vehicle - veicolo subacqueo filoguidato a controllo remoto) dei vigili del fuoco, giunto nella zona delle operazioni nella tarda serata di ieri, e immediatamente trasbordata a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera presente sul posto in assistenza alle operazioni di recupero.

Lo rende noto la Capitaneria di porto. La motovedetta, lasciate le acque prospicienti ha raggiunto gli ormeggi nel porto di Ancona alle 6:45. Lo sbarco della salma è previsto dopo l'intervento del medico legale ed a seguito delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.



Proseguono, nel frattempo, le operazioni di recupero della cabina della gru, rimasta sul fondo a circa 70 metri di profondità, nonché della parte rimanente del braccio della gru (circa 15 metri) ancora vincolata allo scafo del Supply Vessel ALINN B, al fine di permetterne l'ispezione da parte dei tecnici incaricati di definire le dinamiche dell'accaduto. Sul posto sono ancora presenti tecnici della Guardia Costiera di Ancona e una motovedetta per il monitoraggio e l'assistenza alle operazioni.