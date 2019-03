Carnevale: grave il bimbo caduto dal carro, due ustionati lievi a Fano

E' ricoverato in gravissime condizioni il bambino di 2 anni e mezzo che ieri pomeriggio nel centro di Bologna è caduto da un carro di carnevale durante la tradizionale parata. Il mezzo è stato sequestrato. Al momento dell'incidente il bimbo è stato rianimato in strada da un soccorritore e trasportato poi in ambulanza all'ospedale Maggiore.



Due bambini sono rimasti lievemente ustionati a Fano da una lingua di fuoco durante un'esibizione di giocolieri prima del Rogo del Pupo, l'evento che tradizionalmente segna la chiusura del Carnevale fanese, uno dei più antichi d'Europa.

La fiammella sarebbe sfuggita durante le evoluzioni degli artisti, raggiungendo i bambini vicini al recinto che separa gli spettatori dallo spazio destinato allo spettacolo. I bambini sono stati medicati sul posto dal personale di un'ambulanza presenza.