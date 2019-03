Legittima difesa, Salvini: "È un sacrosanto diritto"

Alle celebrazioni per gli 80 anni dei vigili del fuoco, il ministro ribadisce anche sulla Tav "non si può tornare indietro"

La legittima difesa alla Camera prosegue spedita, per il ministro Salvini, che abbiamo sentito, si tratta di un “sacrosanto diritto”. E sulla Tav è sicuro, "l'Italia deve andare avanti".



I deputati 5Stelle si sono dati al mutismo ma fanno buon viso a cattivo gioco sulla legittima difesa, proseguita a spron battuto alla Camera e tornerà presto in Senato per il sì definitivo. Ne parla come di un “sacrosanto diritto” anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che all'Istituto superiore antincendi, sovrastato dal gazometro di Ostiense, festeggia gli 80 anni dei vigili del fuoco insieme agli esponenti del Corpo.

Niente divisa da pompiere, però.

Salvini ritiene anche di poter chiudere positivamente la questione Tav, una risposta definitiva dopo innumerevoli vertici con gli alleati è attesa per venerdì, poi davanti ai vigili del fuoco promette equiparazione delle carriere con gli altri Corpi di sicurezza.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Matteo Salvini ministro dell'Interno