Reddito di cittadinanza: al via sul sito, non si registrano code agli Uffici

Sono stati risolti i problemi di accesso su alcuni gestori Spid per la presentazione della domanda di accesso al Reddito di Cittadinanza. Il sito è ora funzionante e consente la presentazione delle domande con i codici di tutte e nove le società che forniscono lo Spid.



Niente code, poca gente e qualche richiesta di informazione: non c'è stato a Roma il temuto assalto agli uffici postali e ai Caf nel primo giorno utile per presentare le domande del reddito di cittadinanza. Così come non si registrano file agli sportelli di Rimini.



Le domande per il reddito di cittadinanza "non si devono fare tutte oggi": lo afferma il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, a Rtl, sottolineando che c'è tempo. "Per avere il reddito a fine aprile si può fare domanda per tutto il mese di marzo presso un Caf, le Poste o on-line".