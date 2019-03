Rimborsopoli: Giulia Sarti non lascia il M5S. Archiviato il fascicolo sull'ex fidanzato

"Se il Movimento, dopo aver letto tutte le memorie e i riscontri con le evidenze bancarie che invierò, riterrà di dovermi espellere senza motivo, tutti saranno informati su quella che sarà la mia decisione. Fino a quel momento, io non abbandono il Movimento in cui credo e per cui ho dato tutta la mia vita in questi 12 anni. Rispetterò qualsiasi decisione verrà presa quindi, per favore, non inventatevi più bugie perché di menzogne e di cattiverie ne avete già dette troppe". Lo scrive su Fb, Giulia Sarti, dopo la bufera sul caso Rimborsopoli. Nel suo post la deputata nega di essere in lite con il Movimento Cinque Stelle e assicura che la sua stima nei confronti di Luigi Di Maio rimane invariata.



Il Gip di Rimini Benedetta Vitolo nel frattempo ha depositato il provvedimento di archiviazione per il fascicolo sull'ex fidanzato Andrea Bogdan Tibusche, dopo la denuncia per appropriazione indebita.