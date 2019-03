Sassofeltrio e Montecopiolo: licenziato il testo in commissione, ora torna in aula

Sempre più vicino il passaggio dei comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo alla regione Emilia-Romagna. Oggi la commissione Affari Costituzionali della camera ha licenziato il testo del disegno di legge che sancirà il passaggio. Il relatore designato è l'onorevole Igor Iezzi, che riferirà in Aula sul testo approvato.



"L’auspicio", afferma Jacopo Morrone, segretario nazionale della Lega Romagna, "è che i tempi per l’approvazione definitiva del provvedimento siano i più brevi possibile. Anche in questo caso abbiamo dimostrato quanto questo Governo e la maggioranza pongano attenzione all’ascolto dei territori e a dare risposte positive alle loro richieste”.