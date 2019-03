Rimini: cessano da domani le misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio comunale

Cessano da domani le misure emergenziali attivate in data il 4 marzo 2019, per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, a causa dello sforamento continuativo del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10.



In seguito alla verifica effettuata quest’oggi da ARPAE si è evidenziato il rientro nel valore limite giornaliero di polveri sottili PM10, nel territorio provinciale, per cui sono sospese da domani 8 marzo le misure emergenziali previste dal PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale) e dall'Ordinanza Sindacale comunale.



Rimangono in vigore le misure previste dall'Ordinanza Sindacale nelle giornate da lunedì a venerdì,