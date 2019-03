Rimini: aggredita con lo spray al peperoncino da finti Carabinieri, le svaligiano la casa

Anziana raggirata a Rimini da due finti Carabinieri. La donna, residente in Via Fracassi, ha subito un'aggressione dopo aver aperto la porta di casa a due uomini che hanno suonato qualificandosi come militari dell'Arma. I malviventi, una volta entrati, si sono fatti aprire la cassaforte poi hanno spruzzato contro l'anziana signora dello spray al peperoncino e l'hanno rinchiusa a chiave nel bagno. Indisturbati hanno quindi svaligiato l'abitazione per poi darsi alla fuga. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato. Sul posto i sanitari del 118 per soccorrere la donna.