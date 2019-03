Di Maio al Villaggio Rousseau: "Il governo durerà altri 4 anni"

'Questo è un governo che durerà altri quattro anni. Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno, ma dobbiamo ragionare a trent'anni. Si dovrà dire che quel processo lo ha avviato il M5S al governo", afferma il vicepremier Di Maio intervenendo al Villaggio Rousseau. E chiarisce: 'noi le infrastrutture le dobbiamo fare'. Sulla posizione degli Usa rispetto al progetto di firmare gli accordi commerciali per la Via della Seta, Di Maio afferma: 'Rispetto le preoccupazioni del nostro alleato, ma se stiamo guardando alla Cina non è per fare accordi politici, è solo per aiutare le nostre aziende a portare il made in Italy in un mercato che ce lo chiede'.