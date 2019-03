Vaccini: da domani a scuola solo con il certificato

Niente più proroghe: dal 10 marzo, i genitori che non hanno presentato alle scuole la certificazione originale sulle vaccinazioni dei figli vanno incontro alle sanzioni previste dalla legge Lorenzin, che arrivano fino all'esclusione da scuola per i nidi e quelle dell'infanzia. Nel frattempo è allo studio un nuovo provvedimento, che prevederebbe il cosiddetto 'obbligo flessibile'. I presidi avvertono che negli asili non potranno più entrare bambini senza certificato.