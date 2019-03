Cervia: scomparso un 67enne. L'appello sui social

Da venerdì scorso non si hanno notizie di un 67enne di Cervia. I familiari hanno lanciato l'appello sui social, alla ricerca di qualsiasi informazione.



Il messaggio dal gruppo "Sei di Cervia se...":

"È da venerdì sera che non abbiamo più notizie di un nostro familiare.

Si chiama Tonino Fiumana di anni 67.

Se qualcuno lo avesse visto, o avesse informazioni a riguardo ci può contattare.

Ve ne saremmo immensamente riconoscenti.

Per contatti 3339204662"