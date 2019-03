Vaccini: da oggi obbligatorio il certificato per accedere alle scuole italiane. 28 gli alunni ancora non in regola a Rimini

Da oggi si entra in classe solo con il certificato di vaccinazione.

Negli asili nido e nelle scuole materne i bambini non in regola con i 10 vaccini verranno allontanati da scuola, mentre per le elementari e le medie si va incontro ad una sanzione fino a 500 euro, come prevede la legge Lorenzin approvata nel luglio 2017.



I presidi pronti ad applicare la legge.

Oggi è l'ultimo giorno per mettersi in regola con la documentazione che attesti l'avvenuta vaccinazione dei figli. "E questo differimento - commenta il Presidente dell'’Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli - fu deciso proprio per permettere ai genitori e alle famiglie di mettersi in regola".



"Tutti hanno avuto il tempo per mettersi in pari", ha dichiarato oggi il Ministro della Salute Grillo, aggiungendo di essere contraria per principio all'obbligatorietà, tranne che sul morbillo in cui "bisogna tenere misure obbligatorie".



Intanto arrivano i numeri dal Comune di Rimini. Sono 28 i bambini ancora non in regola. Nello specifico si tratta di 23 iscritti alle scuole di infanzia, su 1.200 iscritti e 5 ai nidi su un totale di 490 piccoli. All'inizio dell'anno scolastico “partivamo con numeri a tre cifre – spiega l'assessore ai servizi educativi Mattia Morolli - e, a 24 ore dalla chiusura dei termini, siamo riusciti a recuperarne i due terzi".