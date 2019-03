12 Marzo 2011: muore Nilla Pizzi

Oggi ricorre l'anniversario della morte di Nilla Pizzi, cantante e attrice, nota negli anni '50 come la "Signora della canzone".



Originaria di Sant'Agata Bolognese, Nilla esordisce nel 1937, vincendo il concorso "5000 lire per un sorriso", l'antesignano della futura manifestazione Miss Italia. Pochi anni dopo inizia la sua carriera in radio, che però viene interrotta temporaneamente durante il fascismo perchè la sua voce viene considerata troppo sensuale. Uno dei suoi più grandi successi arriva nel 1951, anno in cui vince il primo festival di Sanremo con "Grazie dei fior", piazzandosi anche seconda con "La luna si veste d'argento", cantata con Achille Togliani.



L'anno seguente riesce a piazzarsi in tutte le tre prime posizioni, con "Vola colomba", "Papaveri e papere" e "Una donna prega". Al festival avrebbe partecipato in totale sette volte, presentando complessivamente trentuno brani, e partecipando altre due volte come ospite e una come presentatrice. Nella sua carriera a Sanremo ha ottenuto due primi posti, quattro secondi posti, due terzi posti, un intero podio, e due premi alla carriera.



Nilla Pizzi muore improvvisamente la mattina del 12 marzo 2011, all'età di 91 anni, alla casa di cura Capitanio di Milano, dove era ricoverata in seguito ad un intervento, che inizialmente aveva ben sopportato.