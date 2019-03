Navigator, trovata l'intesa tra governo e Regioni: subito tremila contratti

Saranno inquadrati coi co.co.co e dal 2021 previste altre seimila assunzioni

Confronto fruttuoso tra Regioni e governo sui navigator, le nuove figure professionali previste dal reddito di cittadinanza. Raggiunta un'intesa.



I presidenti di Regione che al Ministero dello Sviluppo Economico di via Veneto hanno preso parte al tavolo di confronto col vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio, si sono presentati con le idee chiare, a partire dal numero di navigator da assumere, compito che poi materialmente spetta proprio alle Regioni, spiegava il presidente della Liguria, Giovanni Toti.

E l'intesa alla fine si è trovata, tremila navigator, per iniziare, saranno inquadrati con contratti di collaborazione, i classici co.co.co., dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, dopo una procedura di selezione. In qualità di assistenti tecnici daranno aiuto operativo alle regioni che lo richiederanno; dal 2021 sono previste ulteriori seimila assunzioni, e stabilizzazioni per 1600 unità.

Intanto sono già 141.109 le domande del reddito di cittadinanza pervenute a Poste italiane dal 6 marzo; le prime cinque regioni per numero di richieste sono Campania, con 18.832, Lombardia con 18.616, Sicilia con 15.994, Lazio con 13.367 e il Piemonte con 13.056.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria