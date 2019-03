Enada Primavera: a Rimini la 31° fiera del gioco

Tema caldo della tre giorni le nuove norme che regolano il gioco d'intrattenimento

Rimini da oggi fino al 15 marzo si trasforma nella “città dei balocchi” con la 31° edizione di “Enada Primavera”: la manifestazione per gli operatori del mondo video ludico leader nel sud Europa e nell'area mediterranea. L'intera filiera del gioco è presente con la presenza delle aziende più importanti del settore.



Nel corso della tre giorni spazio anche all'aggiornamento e ai dibatti su temi caldi nel settore come le nuove norme che regolano il mondo dei giochi d'intrattenimento, la comunicazione e il confronto a livello europeo. Ben 14 paesi stranieri coinvolti nell'evento con la possibilità per gli espositori di visionare e confrontarsi sulle ultime offerte sul mercato.



L'intervista al presidente di Servizio Apparecchi Pubbliche Relazioni Ricreative Domenico Distante