Droga: giro di cocaina nel Riminese, cinque arrestati da Cc

Proventi illeciti per quasi 4.000 euro al giorno

Per aver spacciato cocaina sono finiti in manette a Cattolica, nel Riminese, cinque cittadini albanesi tra i 21 e i 28 anni. I cinque sono stati arrestati dai carabinieri della Tenenza di Cattolica che hanno accertato come il gruppo arrivasse a oltre 60 cessioni quotidiane di stupefacente, sul lungomare e alle fermate del bus, guadagnando fino a quattromila euro al giorno. Il covo degli spacciatori erano un residence di Bellariva e Marina Centro, dove i carabinieri hanno rinvenuto soldi contanti, coltelli e cellulari usa e getta. Dalle indagini è infine emerso che i cinque regolarmente tornavano in Albania per rifornirsi di stupefacente e depositare il denaro ricavato.



Nel servizio l'intervista a Marco Califano Comandante Cc Riccione