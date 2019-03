Rimini Nord: incidente sul lavoro, rimane schiacciato dal trattore

L'incidente è accaduto verso le 10 di questa mattina. Un uomo, stando alle prime informazioni, stava lavorando in una fattoria di via selva piana 13 a Rimini Nord, non lontano dall'Italia in miniatura. Nel mettere in moto il trattore, movimento che ha fatto salendo sul fianco del mezzo, non si sarebbe accorto della marcia inserita per cui il trattore si è improvvisamente impennato schiacciandolo.

Sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco. L'elisoccorso di Ravenna, una volta stabilizzato, lo ha subito trasportato al Bufalini di Cesena. Per i rilievi la Polizia Scientifica della Questura di rimini.