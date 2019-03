Anche Rimini in piazza per il Fridays4Future

Tantissimi in ragazzi delle scuole e dell’università che hanno pulito parchi

Una festa bella, allegra, colorata, piena di impegno, desideri ed emozioni in piazza Cavour con tanti giovani che hanno portato la propria volontà e il proprio entusiasmo affinché il mondo possa cambiare in una direzione più sostenibile e attenta all’ambiente.



C’è anche Rimini tra le 1693 città del mondo – 182 quelle italiane - che, raccogliendo l’invito della sedicenne Greta Thunberg, sono scesi in piazza coi propri studenti per manifestare tutta la propria volontà di lottare contro i cambiamenti climatici e convincere i governi del mondo a politiche più incisive per preservare il clima del pianeta.



E con gli studenti l’Amministrazione comunale, che con la presenza del Sindaco Gnassi, del Vicesindaco Lisi, degli assessori Montini e Frisoni, ha voluto dimostrare la vicinanza della città di Rimini a questa battaglia e all’impegno di battersi affinché il mondo possa cambiare



Tra le azioni previste a Rimini dal programma locale di Global Strike for Climate, anche la pulizia del Parco Marecchia da parte degli studenti che già dalla prima mattinata, armati di guanti, tute da lavoro e sacchetti, erano in tanti impegnati in diversi punti, dalla casa di accoglienza Don Gallo al Ponte di Tiberio, per ripulire da plastica, carta ed altri rifiuti il verde pubblico.