Il cavalluccio marino papà speciale, il 'parto' in diretta all'acquario di Cattolica

L'emozione della natura: è il 'parto' di un cavalluccio marino maschio ripreso dallo staff dell'Acquario di Cattolica (Rimini). Un filmato "straordinario", spiegano i ricercatori, diffuso oggi a ridosso della festa del papà per accendere i riflettori su una paternità 'speciale' del mondo animale e su una specie marina a rischio. Si tratta dell'Hyppocampus redii, il cavalluccio marino, i cui esemplari maschi "danzano" ogni giorno con la propria compagna, sono monogami e fedeli e partoriscono al posto delle femmine. Nel video si vede uno di questi organismi marini che mette al mondo un migliaio di piccoli mentre la sua coda è ancora intrecciata con quella della femmina che così lo 'assiste' nell'evento. "È stato emozionante - dice Stefano Gridelli, responsabile acquariologico della struttura Costa Edutainment - in tanti anni di lavoro non mi era mai capitato di osservare il parto di un cavalluccio". Tanta bellezza però rischia di estinguersi: i cavallucci marini, un tempo comuni in tutte le acque del pianeta, sono ora tutelati dalla Convenzione di Washington (Cites). La riduzione dell'habitat a causa dell'inquinamento, del riscaldamento globale che causa l'arretramento della barriera corallina e la caccia e il contrabbando, li hanno resi una specie gravemente minacciata.