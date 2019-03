Enada, alla Fiera di Rimini 25 mila presenze

Aumenta il trend sull'estero: +5%

Si è conclusa alla Fiera di Rimini la 31esima edizione di Enada Primavera, manifestazione per operatori del gioco e la 2/a di Rimini Amusement Show, l'evento dedicato al divertimento senza vincite in denaro. Le due rassegne si sono concluse con circa 25 mila presenze di operatori nazionali e internazionali mentre sono state 200 le aziende che hanno esposto nel capoluogo romagnolo. Il settore del gioco è composto da 5 mila aziende che danno lavoro a circa 150 mila dipendenti. Si conferma il trend positivo sull’estero, con una crescita del 5% rispetto alla scorsa edizione. L’area frequentata dai buyers e allestita in fiera ha visto svolgersi produttivi e numerosi business meeting.