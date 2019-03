Montecopiolo e Sassofeltrio presto in Romagna: "Non chiamateci secessionisti"

Manca il passaggio in Senato, prima dell' election day di Maggio probabilmente

C'è chi parla di MarchExit, visto che con Montecopiolo e Sassofeltrio i Comuni che hanno chiesto l'annessione all'Emilia Romagna sono arrivati a nove. Ma non chiamateli secessionisti.

L'okay della Camera con 343 sì, 95 astenuti e uno solo contrario: quello di Alessia Morani, la deputata del Pd, partito che si è astenuto e che è considerato uno dei principali imputati nell'indifferenza ai due comuni in questione, ha insistito su vizi procedurali tra cui la mancanza del parere della Regione Marche

Ora, a ben 12 anni dal referendum, che seguì a ruota quello che avviò il passaggio dei sette comuni dell'alta Valmarecchia, è atteso l'ultimo passaggio al Senato. Dopo anni di attesa, e dopo le polemiche confluite ultimamente in una raccolta firme affinché l'iter venisse interrotto, la speranza ora è che si concluda prima dell'election day di maggio.



Nel video l'intervista ad Agostino D'Antonio, coordinatore comitato Montecopiolo e Sassofeltrio in Emilia Romagna