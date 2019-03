Pennabilli: 64enne di Verucchio muore in un incidente in moto

Incidente mortale oggi pomeriggio a Pennabilli dove un uomo di 64 anni è deceduto dopo aver perso il controllo della sua moto. È successo poco prima delle 16 lungo la Marecchiese in località La Filanda. L'uomo era originario di Verucchio. Non si conosce ancora il perché abbia perso il controllo del mezzo, ma non sono coinvolti altri veicoli.



La moto sarebbe andata a sbattere contro il guardrail finendo poi in una scarpata. Dopo l'incidente è scattato l'allarme e sul posto è atterrata anche l'eliambulanza proveniente da Ravenna, oltre all'arrivo di due mezzi di soccorso, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, ma per il 64enne non c'è stato nulla da fare.



mt