Premio nazionale del paesaggio: vince il progetto che valorizza il Delta del Po

Il ministro Bonisoli annuncia prossime linee guida per la tutela pesaggistica

Nell'ambito della Giornata del paesaggio, il ministero dei beni culturali ha conferito il primo premio ad un progetto particolare dedicato al Delta del Po.



130 le domande giunte per concorrere al Premio nazionale del Paesaggio, nato con la sottoscrizione della Convenzione europea da parte di 39 Stati membri, tra cui l'Italia, e che ha cadenza biennale. Il riconoscimento viene conferito ad iniziative concrete ed esemplari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica nel territorio. E a proposito di tutela e valorizzazione, il ministro Bonisoli ha annunciato l'emanazione di prossimi percorsi virtuosi e linee guida in tal senso.

Quest'anno il vincitore è un progetto che sarà anche il candidato italiano al premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, dal titolo evocativo, “Tra terra e acqua, un altro modo di possedere. L'esperienza del Consorzio degli Uomini di Massenzatica”: un bene, una proprietà collettiva in una terra particolare come il Delta del Po.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Alberto Bonisoli ministro dei Beni culturali; Carlo Ragazzi presidente Consorzio Uomini di Massenzatica