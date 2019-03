Alla Stampa Estera Patricia Thomas nuova presidente: "Sono la quinta donna in 107 anni"

Succede a Esma Çakır che ha guidato il consiglio direttivo nell'ultimo anno

L'Associazione della Stampa Estera in Italia ha nominato il nuovo consiglio direttivo. L'americana Patricia Thomas è la nuova presidente.



Passaggio di consegne da donna a donna: Esma Çakır, che ha guidato il direttivo nell'anno appena trascorso, era la prima donna dopo 20 anni a ricoprire la carica di presidente della Stampa Estera, carica che resta comunque rosa perché le è subentrata Patricia Thomas, nazionalità americana, corrispondente di Associated Press Television News.

È una piacevole consuetudine, quella dell'incontro tra consiglio direttivo uscente ed entrante, per un informale passaggio di consegne. Dopo il voto di tutti i colleghi aderenti, avvenuto qualche giorno fa, la commissione fiduciaria ha ratificato il risultato elettorale ed esposto pubblicamente i nomi degli eletti, che rimarranno in carica fino a marzo 2020.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Patricia K. Thomas presidente dell'Associazione della Stampa Estera in Italia