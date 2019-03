Dopo la stangata, SGR Rimini istituisce un Fondo di solidarietà

Domani l'incontro con le associazioni

A Rimini SGR Servizi istituisce un Fondo di Solidarietà di 120 mila euro a sostegno dei consumatori in oggettive difficoltà economiche, per il pagamento di fatture di consumo di energia elettrica e gas naturale relative a contratti per uso domestico di clienti della Società. Saranno direttamente gli uffici dei servizi sociali interessati ad indicare a SGR Servizi i soggetti che avranno i requisiti per accedere al fondo di solidarietà. La notizia alla vigilia dell'incontro con Federconsumatori e associazioni di categoria, dopo le polemiche dovute alle maxi stangate in bolletta dei mesi scorsi.