Rimini: scontro tra due auto, mamma e neonato gravi a Cesena [LE IMMAGINI]

Uno scontro frontale è avvenuto intorno alle 11.20 a Rimini in via Coriano all'incrocio con via pradella.



Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, e una automedicalizzata. Su una auto viaggiava una mamma con il suo bambino, un neonato di 3 mesi, che hanno riportato le ferite più gravi. Una volta stabilizzati sono stati trasportati in Elisoccorso col codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Conseguenze meno gravi per altre due persone che sono state trasportate agli Infermi di Rimini. Le cause sono al vaglio della Polizia Municipale. Secondo una prima sommaria ricostruzione la Fiat Punto avrebbe invaso la corsia opposta improvvisamente, proprio mentre la Golf con dentro madre e figlio stavano arrivando in direzione opposta. Il neonato sarebbe in condizioni disperate.