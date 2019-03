L'Ospedale del Papa, il Bambino Gesù, compie 150 anni: il presidente Mattarella alle celebrazioni

Un traguardo storico per il maggior centro europeo di ricerca per le cure pediatriche

L'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma compie 150 anni. Alle celebrazioni c'era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Un traguardo storico per quello che a Roma è noto come l'“Ospedale del Papa”, per via del legame speciale nato nel 1924, quando la famiglia Salviati, oggi rappresentata dalla duchessa Maria Grazia, omaggiata dalla presidente della struttura, Mariella Enoc, volle donare l'ospedale a Papa Pio XI.

Oggi, a rendere omaggio, c'era il presidente Sergio Mattarella, accolto dal Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, dal presidente della Regione Nicola Zingaretti e dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi.

La struttura col passare degli anni si è ampliata, la sede dal centro si trasferisce al Gianicolo, e nel 2012 arriva anche quella di San Paolo Fuori le Mura, 6.000 metri quadri per attività ambulatoriali e ricerca genetica. Nel 2018 sono stati 27mila i test genetici. 30mila i ricoveri ogni anno, 2 milioni di prestazioni ambulatoriali, 29mila interventi e più di 300 trapianti per quello che ormai è il maggior centro europeo di ricerca per le cure pediatriche. La sindaca Raggi ha annunciato altri progetti che il Comune sta portando avanti con l'ospedale.

Il cardinale Parolin ha parlato dell'Ospedale che è anche espressione della Chiesa cattolica, il cui orizzonte è, per definizione, universale

Anche il presidente della Repubblica ha avuto parole d'elogio.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi di Virginia Raggi sindaca di Roma; cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato Vaticano; Sergio Mattarella presidente della Repubblica