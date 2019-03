Incidente Rimini: restano gravi le condizioni del bimbo di quasi tre anni

Sempre gravi le condizioni del bimbo di quasi tre anni rimasto coinvolto ieri nell'incidente di via Coriano: si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Bufalini di Cesena.



Migliorano le condizioni della mamma, che viaggiava con lui e il padre. Si trova ricoverata in medicina d'urgenza, sempre al Bufalini.



Intanto al vaglio della Municipale la dinamica del'incidente per accertare eventuali responsabilità